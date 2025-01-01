Menu
Aleksey Rybin
Aleksey Rybin
Aleksey Rybin

Date of Birth
21 December 1960
Age
64 years old
Zodiac sign
Sagittarius

Popular Films

Skoro vsyo konchitsya 6.2
Skoro vsyo konchitsya (2017)
Kommunalka 4.5
Kommunalka (2011)
Dzhonni 3.8
Dzhonni (2023)

Filmography

All 7 Films 3 TV Shows 4 Writer 6 Director 2 Producer 2
Krasnyy Yar
Krasnyy Yar
Drama, Mystery, History 2023, Russia
Dzhonni 3.8
Dzhonni Dzhonni
Comedy, Music 2023, Russia
Policeyskoe bratstvo
Policeyskoe bratstvo
Detective, Comedy 2022, Russia
Velikolepnaya Pyatyorka
Velikolepnaya Pyatyorka
Detective 2019, Russia
Sasha dobryy, Sasha zloy
Sasha dobryy, Sasha zloy
Detective 2017, Russia
Skoro vsyo konchitsya 6.2
Skoro vsyo konchitsya Skoro vsyo konchitsya
Drama 2017, Russia
Kommunalka 4.5
Kommunalka Kommunalka
Action, Crime 2011, Russia
