Troy Garity
Golden Globes, USA 2004 Golden Globes, USA 2004
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
