Aleksandr Bykovskiy
Date of Birth
20 November 1985
Age
39 years old
Zodiac sign
Scorpio
Popular Films
7.7
Doyti do ruchki
(2015)
7.7
Ruslan i Lyudmila. Bolshe, chem skazka
(2023)
6.7
1814
(2007)
Filmography
4.4
Tsarevny i Tainstvennaya gostya
Tsarevny i Tainstvennaya gostya
Animation, Children's
2023, Russia
Watch trailer
7.7
Ruslan i Lyudmila. Bolshe, chem skazka
Ruslan i Lyudmila. Bolshe, chem skazka
Animation
2023, Russia
Watch trailer
7.7
Doyti do ruchki
Doyti do ruchki
Comedy, Drama
2015, Russia
Belaya gvardiya
Drama, War
2012, Russia
6.7
1814
18-14
Crime, History, Adventure
2007, Russia
