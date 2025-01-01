Aleksandr Bykovskiy

Menu
Date of Birth
20 November 1985
Age
39 years old
Zodiac sign
Scorpio

Popular Films

Doyti do ruchki 7.7
Doyti do ruchki (2015)
Ruslan i Lyudmila. Bolshe, chem skazka 7.7
Ruslan i Lyudmila. Bolshe, chem skazka (2023)
1814 6.7
1814 (2007)

Filmography

Genre
Year
All 5 Films 4 TV Shows 1 Actor 5
Tsarevny i Tainstvennaya gostya 4.4
Tsarevny i Tainstvennaya gostya
Animation, Children's 2023, Russia
Ruslan i Lyudmila. Bolshe, chem skazka 7.7
Ruslan i Lyudmila. Bolshe, chem skazka
Animation 2023, Russia
Doyti do ruchki 7.7
Doyti do ruchki
Comedy, Drama 2015, Russia
Belaya gvardiya
Belaya gvardiya
Drama, War 2012, Russia
1814 6.7
1814
Crime, History, Adventure 2007, Russia
