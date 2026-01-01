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Kinoafisha
Persons
Florian Henckel von Donnersmarck
Awards
Awards and nominations of Florian Henckel von Donnersmarck
Florian Henckel von Donnersmarck
About
Awards
Awards and nominations of Florian Henckel von Donnersmarck
BAFTA Awards 2008
Best Film Not in the English Language
Winner
Best Film Not in the English Language
Winner
Best Screenplay (Original)
Nominee
Best Director
Nominee
Venice Film Festival 2018
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Winner
Best Film in Competition
Winner
Best Film
Nominee
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