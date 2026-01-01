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Kinoafisha Persons Florian Henckel von Donnersmarck Awards

Awards and nominations of Florian Henckel von Donnersmarck

Florian Henckel von Donnersmarck
Awards and nominations of Florian Henckel von Donnersmarck
BAFTA Awards 2008 BAFTA Awards 2008
Best Film Not in the English Language
Winner
Best Film Not in the English Language
Winner
Best Screenplay (Original)
Nominee
 Best Director
Nominee
Venice Film Festival 2018 Venice Film Festival 2018
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Winner
Best Film in Competition
Winner
Best Film
Nominee
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