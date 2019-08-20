Menu
Aleksandra Nazarova
Aleksandra Nazarova
Aleksandra Nazarova
Aleksandra Nazarova
Aleksandra Nazarova
Date of Birth
17 July 1940
Age
79 years old
Zodiac sign
Cancer
Date of death
20 August 2019
Popular Films
7.4
But What If This Is Love
(1961)
6.1
Slonyonok poshyol uchitsya
(1984)
5.8
Dolgozhdannaya lyubov
(2008)
Oj, ma-moch-ki!
Drama, Romantic
2015, Russia
5
Yolki 1914
Yolki 1914
Comedy
2014, Russia
Watch trailer
5.8
Dolgozhdannaya lyubov
Dolgozhdannaya lyubov
Romantic
2008, Russia
Zashchita protiv
Drama, Romantic, Crime, Detective
2007, Russia
5.4
Den deneg
Den deneg
Comedy
2006, Russia
Kadety
Drama, Comedy
2005, Russia
Lyubovnye avantyury
Comedy, Romantic
2004, Russia
Moya prekrasnaya nyanya
Comedy, Romantic
2004, Russia
Taksistka
Comedy, Romantic
2004, Russia
Granica. Tayozhnyj roman
Drama, Romantic
2000, Russia
6.1
Slonyonok poshyol uchitsya
Slonyonok poshyol uchitsya
Animation
1984, USSR
7.4
But What If This Is Love
A esli eto lyubov?
Drama, Romantic
1961, USSR
