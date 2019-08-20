Aleksandra Nazarova

Menu
Date of Birth
17 July 1940
Age
79 years old
Zodiac sign
Cancer
Date of death
20 August 2019

But What If This Is Love 7.4
But What If This Is Love (1961)
Slonyonok poshyol uchitsya 6.1
Slonyonok poshyol uchitsya (1984)
Dolgozhdannaya lyubov 5.8
Dolgozhdannaya lyubov (2008)

Genre
Year
Oj, ma-moch-ki!
Oj, ma-moch-ki!
Drama, Romantic 2015, Russia
Yolki 1914 5
Yolki 1914 Yolki 1914
Comedy 2014, Russia
Watch trailer
Dolgozhdannaya lyubov 5.8
Dolgozhdannaya lyubov Dolgozhdannaya lyubov
Romantic 2008, Russia
Zashchita protiv
Zashchita protiv
Drama, Romantic, Crime, Detective 2007, Russia
Den deneg 5.4
Den deneg Den deneg
Comedy 2006, Russia
Kadety
Kadety
Drama, Comedy 2005, Russia
Lyubovnye avantyury
Lyubovnye avantyury
Comedy, Romantic 2004, Russia
Moya prekrasnaya nyanya
Moya prekrasnaya nyanya
Comedy, Romantic 2004, Russia
Taksistka
Taksistka
Comedy, Romantic 2004, Russia
Granica. Tayozhnyj roman
Granica. Tayozhnyj roman
Drama, Romantic 2000, Russia
Slonyonok poshyol uchitsya 6.1
Slonyonok poshyol uchitsya Slonyonok poshyol uchitsya
Animation 1984, USSR
But What If This Is Love 7.4
But What If This Is Love A esli eto lyubov?
Drama, Romantic 1961, USSR
