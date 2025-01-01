Menu
Awards and nominations of Raquel Cassidy

Raquel Cassidy
Screen Actors Guild Awards 2016 Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2017 Screen Actors Guild Awards 2017
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
