Kinoafisha
Persons
Carlo Cecchi
Awards
Awards and nominations of Carlo Cecchi
Carlo Cecchi
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Carlo Cecchi
Venice Film Festival 2001
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Venice Film Festival 1992
Best Actor
Winner
