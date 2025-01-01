Menu
Dean Parisot
Awards
Awards and nominations of Dean Parisot
Dean Parisot
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Dean Parisot
Academy Awards, USA 1989
Best Live Action Short Film
Winner
Berlin International Film Festival 1986
Best Short film
Winner
