Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Dean Parisot Awards

Awards and nominations of Dean Parisot

Dean Parisot
Awards and nominations of Dean Parisot
Academy Awards, USA 1989 Academy Awards, USA 1989
Best Live Action Short Film
Winner
Berlin International Film Festival 1986 Berlin International Film Festival 1986
Best Short film
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more