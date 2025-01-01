Menu
Colleen Camp
Awards and nominations of Colleen Camp
Razzie Awards 1994 Razzie Awards 1994
Worst Supporting Actress
Nominee
Razzie Awards 1983 Razzie Awards 1983
Worst Supporting Actress
Nominee
