Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Tim Pigott-Smith Awards

Awards and nominations of Tim Pigott-Smith

Tim Pigott-Smith
Awards and nominations of Tim Pigott-Smith
BAFTA Awards 1985 BAFTA Awards 1985
Best Actor
Winner
BAFTA Awards 2018 BAFTA Awards 2018
Leading Actor
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more