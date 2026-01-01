Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Fruit Chan
Awards
Awards and nominations of Fruit Chan
Fruit Chan
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Fruit Chan
Venice Film Festival 2002
San Marco Prize - Special Mention
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2001
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2000
Golden Lion
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree