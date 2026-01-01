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Kinoafisha Persons Fruit Chan Awards

Awards and nominations of Fruit Chan

Fruit Chan
Awards and nominations of Fruit Chan
Venice Film Festival 2002 Venice Film Festival 2002
San Marco Prize - Special Mention
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2001 Venice Film Festival 2001
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2000 Venice Film Festival 2000
Golden Lion
Nominee
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