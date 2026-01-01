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Kinoafisha Persons Nino Manfredi Awards

Awards and nominations of Nino Manfredi

Nino Manfredi
Awards and nominations of Nino Manfredi
Cannes Film Festival 1971 Cannes Film Festival 1971
Best First Work
Winner
Palme d'Or
Nominee
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