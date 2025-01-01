Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Dennis Gansel Awards

Awards and nominations of Dennis Gansel

Dennis Gansel
Awards and nominations of Dennis Gansel
Sundance Film Festival 2008 Sundance Film Festival 2008
World Cinema - Dramatic
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2008 Tallinn Black Nights Film Festival 2008
Grand Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more