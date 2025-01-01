Menu
Kinoafisha Persons Carlos Saldanha Awards

Carlos Saldanha
Academy Awards, USA 2018 Academy Awards, USA 2018
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2004 Academy Awards, USA 2004
Best Animated Short Film
Nominee
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
BAFTA Kids Vote - Feature Film
Nominee
