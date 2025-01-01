Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Robert Hossein Awards

Awards and nominations of Robert Hossein

Robert Hossein
Awards and nominations of Robert Hossein
Venice Film Festival 1959 Venice Film Festival 1959
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 1983 Moscow International Film Festival 1983
Special Prize
Winner
Golden Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more