Kinoafisha
Persons
Robert Hossein
Awards and nominations of Robert Hossein
Robert Hossein
Awards and nominations of Robert Hossein
Venice Film Festival 1959
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 1983
Special Prize
Winner
Golden Prize
Nominee
