Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksander Tsasuev Aleksander Tsasuev
Kinoafisha Persons Aleksander Tsasuev

Aleksander Tsasuev

Aleksander Tsasuev

Occupation
Director, Writer, Producer

Popular Films

Eger 5.8
Eger (2004)
Ispanets 3.2
Ispanets (2012)

Filmography

Genre
Year
Ispanets 3.2
Ispanets Ispanets
Drama 2012, Russia
Watch trailer
Eger 5.8
Eger Eger
Action 2004, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more