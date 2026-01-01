Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Marco Rima Marco Rima
Kinoafisha Persons Marco Rima

Marco Rima

Marco Rima

Date of Birth
7 April 1961
Age
64 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Romantic hero, Comedy actor

Popular Films

Ready, Steady, Charlie! 5.3
Ready, Steady, Charlie! (2003)

Filmography

Genre
Year
Ready, Steady, Charlie! 5.3
Ready, Steady, Charlie! Achtung, fertig, Charlie!
Romantic, Comedy 2003, Sweden
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more