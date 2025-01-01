Menu
Awards and nominations of Pruitt Taylor Vince

Pruitt Taylor Vince
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Winner
