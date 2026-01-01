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Natasha Fenkina
Natasha Fenkina
Kinoafisha
Persons
Natasha Fenkina
Natasha Fenkina
Natasha Fenkina
Date of Birth
26 July 1979
Age
47 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Thriller heroine
Popular Films
7.4
Kak priruchit lisu
(2025)
5.8
Etim vecherom angely plakali
(2008)
5.8
Pin-kod
(2025)
Filmography
7.4
Kak priruchit lisu
Thriller, Crime, Detective
2025, Russia
5.8
Pin-kod
Drama, Detective
2025, Russia
5.6
Metod Lavrovoj
Detective
2011, Russia
5.8
Etim vecherom angely plakali
Etim vecherom angely plakali
Drama
2008, Russia
Watch trailer
4.5
Gololyod
Gololyod
Comedy, Drama
2002, Russia
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