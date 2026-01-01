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Natasha Fenkina
Natasha Fenkina Natasha Fenkina
Kinoafisha Persons Natasha Fenkina

Natasha Fenkina

Natasha Fenkina

Date of Birth
26 July 1979
Age
47 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Thriller heroine

Popular Films

Kak priruchit lisu 7.4
Kak priruchit lisu (2025)
Etim vecherom angely plakali 5.8
Etim vecherom angely plakali (2008)
Pin-kod 5.8
Pin-kod (2025)

Filmography

Kak priruchit lisu 7.4
Kak priruchit lisu
Thriller, Crime, Detective 2025, Russia
Pin-kod 5.8
Pin-kod
Drama, Detective 2025, Russia
Metod Lavrovoj 5.6
Metod Lavrovoj
Detective 2011, Russia
Etim vecherom angely plakali 5.8
Etim vecherom angely plakali Etim vecherom angely plakali
Drama 2008, Russia
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Gololyod 4.5
Gololyod Gololyod
Comedy, Drama 2002, Russia
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