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Kinoafisha Persons Jay Thomas Awards

Awards and nominations of Jay Thomas

Jay Thomas
Awards and nominations of Jay Thomas
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
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