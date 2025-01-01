Menu
Kinoafisha Persons Aleksey Mizgirev Awards

Sochi Open Russian Film Festival 2007 Sochi Open Russian Film Festival 2007
Best Debut
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2012 Sochi Open Russian Film Festival 2012
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2009 Sochi Open Russian Film Festival 2009
Full-Length Film
Nominee
