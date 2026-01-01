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Kinoafisha
Persons
Alejandro Amenabar
Awards
Awards and nominations of Alejandro Amenabar
Alejandro Amenabar
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Awards
Awards and nominations of Alejandro Amenabar
BAFTA Awards 2002
Best Screenplay (Original)
Nominee
Venice Film Festival 2004
Grand Special Jury Prize
Winner
Best International Film
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2001
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1998
Panorama
Winner
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