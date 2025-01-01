Menu
James LeGros
Awards and nominations of James LeGros
Screen Actors Guild Awards 2001 Screen Actors Guild Awards 2001
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
