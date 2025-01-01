Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Vincent Lindon Awards

Awards and nominations of Vincent Lindon

Vincent Lindon
Awards and nominations of Vincent Lindon
Cannes Film Festival 2015 Cannes Film Festival 2015
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 2024 Venice Film Festival 2024
Best Actor
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more