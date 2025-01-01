Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Cristiana Capotondi
Awards
Awards and nominations of Cristiana Capotondi
Cristiana Capotondi
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Cristiana Capotondi
Venice Film Festival 2008
L'Oreal Paris Award
Winner
L'Oreal Paris Award
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree