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Kinoafisha
Persons
Liane Balaban
Awards
Awards and nominations of Liane Balaban
Liane Balaban
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Awards
Awards and nominations of Liane Balaban
Toronto International Film Festival 1999
Best Canadian First Feature Film - Special Jury Congratulation
Winner
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