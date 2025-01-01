Menu
Awards
Awards and nominations of Jeanne Tripplehorn
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Nominee
Razzie Awards 1993
Worst Supporting Actress
Nominee
