Jeanne Tripplehorn
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Nominee
Razzie Awards 1993 Razzie Awards 1993
Worst Supporting Actress
Nominee
