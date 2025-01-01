Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
William Baldwin
Awards and nominations of William Baldwin
William Baldwin
Awards and nominations of William Baldwin
Razzie Awards 1996
Worst Screen Ensemble
Nominee
Razzie Awards 1994
Worst Actor
Nominee
MTV Movie + TV Awards 1994
Most Desirable Male
Winner
