Awards and nominations of William Baldwin

William Baldwin
Razzie Awards 1996
Worst Screen Ensemble
Nominee
Razzie Awards 1994
Worst Actor
Nominee
MTV Movie + TV Awards 1994
Most Desirable Male
Winner
