Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Rita Hayworth Awards

Awards and nominations of Rita Hayworth

Rita Hayworth
Awards and nominations of Rita Hayworth
Golden Globes, USA 1965 Golden Globes, USA 1965
Best Actress - Drama
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more