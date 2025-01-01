Menu
Awards and nominations of John Badham

John Badham
Primetime Emmy Awards 1975 Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Directing in a Special Program - Drama or Comedy
Nominee
Primetime Emmy Awards 1971 Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding Directorial Achievement in Drama - A Single Program of a Series with Continuing Characters and/or Theme
Nominee
