Kinoafisha Persons Brigitte Bardot Awards

Awards and nominations of Brigitte Bardot

Brigitte Bardot
Awards and nominations of Brigitte Bardot
BAFTA Awards 1967
Best Foreign Actress
Nominee
