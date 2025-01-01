Menu
Kinoafisha Persons Hayden Panettiere Awards

Awards and nominations of Hayden Panettiere

Hayden Panettiere
Awards and nominations of Hayden Panettiere
Golden Globes, USA 2014 Golden Globes, USA 2014
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2013 Golden Globes, USA 2013
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
