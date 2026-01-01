Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Common Awards

Awards and nominations of Common

Common
Awards and nominations of Common
Academy Awards, USA 2015 Academy Awards, USA 2015
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Winner
Academy Awards, USA 2018 Academy Awards, USA 2018
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
 Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Golden Globes, USA 2015 Golden Globes, USA 2015
Best Song
Winner
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more