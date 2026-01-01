Menu
Awards and nominations of Common
Academy Awards, USA 2015
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Winner
Academy Awards, USA 2018
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Golden Globes, USA 2015
Best Song
Winner
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
