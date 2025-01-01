Menu
Awards and nominations of Daryl Hannah

Awards and nominations of Daryl Hannah
Razzie Awards 1988 Razzie Awards 1988
Worst Supporting Actress
Winner
Razzie Awards 1997 Razzie Awards 1997
Worst Supporting Actress
Nominee
Razzie Awards 1989 Razzie Awards 1989
Worst Supporting Actress
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2005 MTV Movie + TV Awards 2005
Best Fight
Winner
Best Fight
Winner
