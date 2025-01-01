Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Jennifer Beals Awards

Awards and nominations of Jennifer Beals

Jennifer Beals
Awards and nominations of Jennifer Beals
Golden Globes, USA 1984 Golden Globes, USA 1984
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
Razzie Awards 1986 Razzie Awards 1986
Worst Actress
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more