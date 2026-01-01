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Yuri Grymov
Yuri Grymov
Kinoafisha
Persons
Yuri Grymov
Yuri Grymov
Yuri Grymov
Date of Birth
6 July 1965
Age
61 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Director, Writer, Producer
Place of Birth
Moscow, Soviet Union
Popular Films
6.6
Kazus Kukockogo
(2006)
6.3
Na oshchup
(2009)
5.9
Chuzhie
(2008)
Filmography
Intimnyy dnevnik Anny Kareninoy
Drama
2017, Russia
Watch trailer
5.2
Tri sestry
Tri sestry
Drama
2017, Russia
Watch trailer
God belogo slona
God belogo slona
Family, Comedy
2011, Russia
6.3
Na oshchup
Na oshchup
Drama, Action, Romantic
2009, Russia
Watch trailer
5.9
Chuzhie
Chuzhie
Drama, Action
2008, USA / Russia
Watch trailer
6.6
Kazus Kukockogo
Drama
2006, Russia
5.7
Mu-Mu
Mu-Mu
Drama
1998, Russia
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