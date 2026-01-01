Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Yuri Grymov
Yuri Grymov Yuri Grymov
Kinoafisha Persons Yuri Grymov

Yuri Grymov

Yuri Grymov

Date of Birth
6 July 1965
Age
61 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Director, Writer, Producer
Place of Birth
Moscow, Soviet Union

Popular Films

Kazus Kukockogo 6.6
Kazus Kukockogo (2006)
Na oshchup 6.3
Na oshchup (2009)
Chuzhie 5.9
Chuzhie (2008)

Filmography

Intimnyy dnevnik Anny Kareninoy
Intimnyy dnevnik Anny Kareninoy
Drama 2017, Russia
Watch trailer
Tri sestry 5.2
Tri sestry Tri sestry
Drama 2017, Russia
Watch trailer
God belogo slona God belogo slona
Family, Comedy 2011, Russia
Na oshchup 6.3
Na oshchup Na oshchup
Drama, Action, Romantic 2009, Russia
Watch trailer
Chuzhie 5.9
Chuzhie Chuzhie
Drama, Action 2008, USA / Russia
Watch trailer
Kazus Kukockogo 6.6
Kazus Kukockogo
Drama 2006, Russia
Mu-Mu 5.7
Mu-Mu Mu-Mu
Drama 1998, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more