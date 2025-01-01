Menu
Kinoafisha Persons Lukas Haas Awards

Lukas Haas
Screen Actors Guild Awards 2023 Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
