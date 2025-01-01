Menu
Aidan Quinn
Awards
Awards and nominations of Aidan Quinn
Aidan Quinn
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Aidan Quinn
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Nominee
Sundance Film Festival 2000
Dramatic
Winner
Dramatic
Winner
