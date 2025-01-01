Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Aidan Quinn Awards

Awards and nominations of Aidan Quinn

Aidan Quinn
Awards and nominations of Aidan Quinn
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1986 Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Nominee
Sundance Film Festival 2000 Sundance Film Festival 2000
Dramatic
Winner
Dramatic
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more