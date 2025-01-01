Menu
John Maybury
John Maybury
Cannes Film Festival 1998
Un Certain Regard Award
Nominee
Berlin International Film Festival 1994
Best Documentary Film
Winner
