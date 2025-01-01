Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Adam Shankman Awards

Awards and nominations of Adam Shankman

Adam Shankman
Awards and nominations of Adam Shankman
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Choreography
Nominee
 Outstanding Special Class Programs
Nominee
 Outstanding Special Class Programs
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more