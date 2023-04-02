Cast
Cast and Crew
Director
Giovanni Piscaglia
Writer
Giovanni Piscaglia, Filippo Nicosia, Marco Pisoni
Composer
Eraldo Bernocchi, Lorenzo Esposito Fornasari
Film details
Country
Italy
Runtime
1 hour 20 minutes
Production year
2023
Online premiere
17 June 2024
World premiere
2 April 2023
Release date
|10 June 2024
|Czechia
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|2 April 2023
|Italy
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|4 March 2026
|South Korea
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|ALL
Worldwide Gross
$6,592
Production
Ballandi Arts
Also known as
Perugino - Rinascimento immortale, Perugino - Eternal Renaissance, Perugino: Eternal Renaissance, Perugino. Rinascimento Immortale