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Poster of Perugino: Eternal Renaissance
7.2
Kinoafisha Films Perugino: Eternal Renaissance
7.2

Perugino: Eternal Renaissance

, 2023
Perugino. Rinascimento immortale
Italy / Documentary / 18+
Poster of Perugino: Eternal Renaissance
7.2

Cast

Marco Bocci
Marco Bocci
Franco Cardini
Franco Farinelli
Emanuela Ferretti
Veruska Picchiarelli
Marco Pierini
Virgilio Sieni
Director Giovanni Piscaglia
Writer Giovanni Piscaglia, Filippo Nicosia, Marco Pisoni
Composer Eraldo Bernocchi, Lorenzo Esposito Fornasari
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2023
Online premiere 17 June 2024
World premiere 2 April 2023
Release date
10 June 2024 Czechia
2 April 2023 Italy
4 March 2026 South Korea ALL
Worldwide Gross $6,592
Production Ballandi Arts
Also known as
Perugino - Rinascimento immortale, Perugino - Eternal Renaissance, Perugino: Eternal Renaissance, Perugino. Rinascimento Immortale

Film rating

7.2
Rate 11 votes
7.2 IMDb
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