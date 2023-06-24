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Poster of Summer Prank War
4.9
Kinoafisha Films Summer Prank War
4.9

Summer Prank War

, 2023
Prank Squad
USA / Family / 18+
Poster of Summer Prank War
4.9

Synopsis

When a member of the Prank Squad is kidnapped, the kids take it into their own hands to rescue her.

Cast

Stefanie Bloom
Lola
John Romanski
Catherine Cain
Mackenzie
Madison Ross
Charles Cain
Brady
Jaylynn Alvear-Sherman
Sparkler Baton Twirler
Mariella Batista
Sparkler Baton Twirler
Allison Belyea
Sparklers Baton Twirler
Gabriel Beta
Neighborhood Kid
Ceci Bransford
Neighborhood Kid
Brooke Capuano
Neighborhood Kid
Jackson Cosgrove
Neighborhood Kid
Director Candice T. Cain
Writer Candice T. Cain
Composer David V. Catalano
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 2023
Online premiere 5 September 2023
World premiere 24 June 2023
Production Gemelli Films, New Era Entertainment
Also known as
Prank Squad, Summer Prank War, Um Esquadrão Muito Louco, Приколы по-соседски

Film rating

4.9
Rate 10 votes
5.2 IMDb
Updated 26 December 2023
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