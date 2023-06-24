Cast
Jaylynn Alvear-Sherman
Sparkler Baton Twirler
Mariella Batista
Sparkler Baton Twirler
Allison Belyea
Sparklers Baton Twirler
Gabriel Beta
Neighborhood Kid
Ceci Bransford
Neighborhood Kid
Brooke Capuano
Neighborhood Kid
Jackson Cosgrove
Neighborhood Kid
Cast and Crew
Director
Candice T. Cain
Writer
Candice T. Cain
Composer
David V. Catalano
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 18 minutes
Production year
2023
Online premiere
5 September 2023
World premiere
24 June 2023
Production
Gemelli Films, New Era Entertainment
Also known as
Prank Squad, Summer Prank War, Um Esquadrão Muito Louco, Приколы по-соседски