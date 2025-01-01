Menu
Kinoafisha Film festivals Sundance Film Festival Nominations

Sundance Film Festival Film Festival Nominations

Grand Jury Prize
Documentary Dramatic World Cinema - Documentary World Cinema - Dramatic
Audience Award
NEXT NEXT Presented by Adobe Documentary U.S. Documentary U.S. Dramatic Dramatic Shorts Best of Next! World Cinema World Cinema - Documentary World Cinema - Dramatic Festival Favorite
Trailblazer Award
NEXT Special Jury Award Presented by Adobe
Amazon Studios Nonfiction Producers Award
Amazon Studios Fiction Producers Award
Jonathan Oppenheim Editing Award
U.S. Documentary
Vanguard Award
Horizon Award
Emerging Female Filmmaker
Festival Favorite Award
U.S. Documentary Special Jury Award
Archival Storytelling Art of Change Sound U.S. Documentary Special Jury Award Impact for Change Innovation in Nonfiction Storytelling Social Impact Filmmaking Creative Vision Moral Urgency Emerging Filmmaker Breakthrough Filmmaker Freedom of Expression Nonfiction Experimentation Clarity of Vision
World Cinema Documentary Special Jury Award
Cinematic Innovation Craft Freedom of Expression World Cinema Documentary Special Jury Award Vérité Filmmaking Impact and Change Documentary Craft Creative Vision Creative Storytelling No Borders Excellence in Verité Filmmaking
U.S. Dramatic Special Jury Award
Breakthrough Performance Auteur Filmmaking Ensemble Cast Acting Ensemble Uncompromising Artistic Vision Achievement in Acting Creative Vision Best Ensemble Neorealism Creative Collaboration
NEXT Innovator Award
Sundance Institute/Amazon Studios Producers Award
New Frontier
Mobile VR New Frontier
Short Film Special Jury Award
Animation Directing Ensemble Cast Acting Best Actress in a Short Film Editing Directing, U.S. Directing Directing, International Screenwriting
World Cinema Dramatic Special Jury Award
Original Music Writing Acting Visionary Filmmaking Innovative Spirit Creative Vision Best Performance Best Screenplay Cinematography Originality World Cinema Dramatic Special Jury Award
Short Film Jury Award
Animation Documentary International Fiction Non-Fiction Special Jury Award U.S. Fiction
The Short Film Jury Award
Best Short
Women in Film Award
Red Crown Producer's Award
Best of Next
Indian Paintbrush Producer's Award
Short Film Grand Jury Prize
Best Short Film Short Film Grand Jury Prize
Sundance Institute/Mahindra Global Filmmaking Award
Short Film Special Jury Prize
Short Film Jury Prize
Animation International Fiction Non-Fiction Fiction U.S. Fiction
Screenwriting Award
Documentary World Cinema - Dramatic
Editing Award
Documentary Dramatic World Cinema - Documentary
Women in Film National Geographic All Roads Award
Latin America Cinema Award - Honorable Mention
Filmmakers Trophy
Documentary Dramatic
"Delta's Fly-In Movies" Film Contest Winner
Short Filmmaking Special Jury Prize
Indie Mogul Award
Documentary Film Editing Award
Short Filmmaking Award - Special Recognition
Online Film Festival Jury Award
Animation New Forms Gallery Short Subject
NHK Award - Honorable Mention
Visionary Award
Online Film Festival Viewers Award
Alfred P. Sloan Feature Film Prize
Alfred P. Sloan Feature Film Prize
Special Recognition
Special Jury Recognition
Honorable Mention
Short Filmmaking Latin American Cinema
Cinema 100/Sundance International Award
Waldo Salt Screenwriting Award
U.S. Dramatic Dramatic Waldo Salt Screenwriting Award
Special Jury Prize
Documentary Dramatic Short Filmmaking Latin America Cinema World Cinema - Documentary World Cinema - Dramatic Documentary Editing Special Jury Prize
Short Filmmaking Award - Honorable Mention
Short Filmmaking Award
Latin America Cinema Award
Freedom of Expression Award
Directing Award
World Cinema, Documentary World Cinema, Dramatic Documentary U.S. Documentary U.S. Dramatic Dramatic World Cinema - Documentary World Cinema - Dramatic
Cinematography Award
Documentary Dramatic World Cinema - Documentary World Cinema - Dramatic
Tribute to Independent Vision Award
NHK Award
