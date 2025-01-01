Menu
Film festivals
Sundance Film Festival
Nominations
Sundance Film Festival Film Festival Nominations
Grand Jury Prize
Documentary
Dramatic
World Cinema - Documentary
World Cinema - Dramatic
Audience Award
NEXT
NEXT Presented by Adobe
Documentary
U.S. Documentary
U.S. Dramatic
Dramatic
Shorts
Best of Next!
World Cinema
World Cinema - Documentary
World Cinema - Dramatic
Festival Favorite
Trailblazer Award
NEXT Special Jury Award Presented by Adobe
Amazon Studios Nonfiction Producers Award
Amazon Studios Nonfiction Producers Award
Amazon Studios Fiction Producers Award
Amazon Studios Fiction Producers Award
Jonathan Oppenheim Editing Award
U.S. Documentary
Vanguard Award
Vanguard Award
Horizon Award
Emerging Female Filmmaker
Festival Favorite Award
Festival Favorite Award
U.S. Documentary Special Jury Award
Archival Storytelling
Art of Change
Sound
U.S. Documentary Special Jury Award
Impact for Change
Innovation in Nonfiction Storytelling
Social Impact Filmmaking
Creative Vision
Moral Urgency
Emerging Filmmaker
Breakthrough Filmmaker
Freedom of Expression
Nonfiction Experimentation
Clarity of Vision
World Cinema Documentary Special Jury Award
Cinematic Innovation
Craft
Freedom of Expression
World Cinema Documentary Special Jury Award
Vérité Filmmaking
Impact and Change
Documentary Craft
Creative Vision
Creative Storytelling
No Borders
Excellence in Verité Filmmaking
U.S. Dramatic Special Jury Award
Breakthrough Performance
Auteur Filmmaking
Ensemble Cast
Acting
Ensemble
Uncompromising Artistic Vision
Achievement in Acting
Creative Vision
Best Ensemble
Neorealism
Creative Collaboration
NEXT Innovator Award
NEXT Innovator Award
Sundance Institute/Amazon Studios Producers Award
Sundance Institute/Amazon Studios Producers Award
New Frontier
Mobile VR
New Frontier
Short Film Special Jury Award
Animation Directing
Ensemble Cast
Acting
Best Actress in a Short Film
Editing
Directing, U.S.
Directing
Directing, International
Screenwriting
World Cinema Dramatic Special Jury Award
Original Music
Writing
Acting
Visionary Filmmaking
Innovative Spirit
Creative Vision
Best Performance
Best Screenplay
Cinematography
Originality
World Cinema Dramatic Special Jury Award
Short Film Jury Award
Animation
Documentary
International Fiction
Non-Fiction
Special Jury Award
U.S. Fiction
The Short Film Jury Award
Best Short
Women in Film Award
Women in Film Award
Red Crown Producer's Award
Red Crown Producer's Award
Best of Next
Best of Next
Indian Paintbrush Producer's Award
Indian Paintbrush Producer's Award
Short Film Grand Jury Prize
Best Short Film
Short Film Grand Jury Prize
Sundance Institute/Mahindra Global Filmmaking Award
Sundance Institute/Mahindra Global Filmmaking Award
Short Film Special Jury Prize
Short Film Special Jury Prize
Short Film Jury Prize
Animation
International Fiction
Non-Fiction
Fiction
U.S. Fiction
Screenwriting Award
Documentary
World Cinema - Dramatic
Editing Award
Documentary
Dramatic
World Cinema - Documentary
Women in Film National Geographic All Roads Award
Women in Film National Geographic All Roads Award
Latin America Cinema Award - Honorable Mention
Latin America Cinema Award - Honorable Mention
Filmmakers Trophy
Documentary
Dramatic
"Delta's Fly-In Movies" Film Contest Winner
"Delta's Fly-In Movies" Film Contest Winner
Short Filmmaking Special Jury Prize
Short Filmmaking Special Jury Prize
Indie Mogul Award
Indie Mogul Award
Documentary Film Editing Award
Documentary Film Editing Award
Short Filmmaking Award - Special Recognition
Short Filmmaking Award - Special Recognition
Online Film Festival Jury Award
Animation
New Forms Gallery
Short Subject
NHK Award - Honorable Mention
NHK Award - Honorable Mention
Visionary Award
Visionary Award
Online Film Festival Viewers Award
Animation
Live Action
Short Subject
New Forms
Online Film Festival Viewers Award
Alfred P. Sloan Feature Film Prize
Alfred P. Sloan Feature Film Prize
Special Recognition
Special Recognition
Special Jury Recognition
Documentary
Dramatic
Dramatic Non-Competition
Short Filmmaking
Special Jury Recognition
Honorable Mention
Short Filmmaking
Latin American Cinema
Cinema 100/Sundance International Award
Cinema 100/Sundance International Award
Waldo Salt Screenwriting Award
U.S. Dramatic
Dramatic
Waldo Salt Screenwriting Award
Special Jury Prize
Documentary
Dramatic
Short Filmmaking
Latin America Cinema
World Cinema - Documentary
World Cinema - Dramatic
Documentary Editing
Special Jury Prize
Short Filmmaking Award - Honorable Mention
Short Filmmaking Award - Honorable Mention
Short Filmmaking Award
US Fiction
Animation
Documentary
International
National
Short Filmmaking Award
Special Jury Prize
Latin America Cinema Award
Best Latino-American Film
Latin America Cinema Award
Freedom of Expression Award
Freedom of Expression Award
Directing Award
World Cinema, Documentary
World Cinema, Dramatic
Documentary
U.S. Documentary
U.S. Dramatic
Dramatic
World Cinema - Documentary
World Cinema - Dramatic
Cinematography Award
Documentary
Dramatic
World Cinema - Documentary
World Cinema - Dramatic
Tribute to Independent Vision Award
Tribute to Independent Vision Award
NHK Award
NHK Award
