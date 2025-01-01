Menu
Kinoafisha Film festivals Tallinn Black Nights Film Festival Nominations

Tallinn Black Nights Film Festival Film Festival Nominations

Best Documentary Panorama
Critics' Pick
Best Director Best Film in Critics' Picks Competition Special Jury Mention Best Film
Best Production Design
Best Production Design
Best Original Score
Best Original Score
Best Actress
Best Actress
Best Baltic Producer for Co-production
BALTIC COMPETITION
HÕFF Audience Award
Audience Award
The Award for the Best First Feature Film
First Feature Competition
Best Script
Best Script Official Selection - Competition
Best Director
Baltic Film Competition Best Director Critic's Picks Competition First Feature Competition Official Selection - Competition
Best Actor Award
Official Selection - Competition
Best Baltic Feature Film Award
Baltic Film Competition Best Baltic Feature Film Award
Best First Feature Film Award
Best First Feature Film Award First Feature Competition
Grand Prix for the Best Film
Grand Prix for the Best Film Official Selection - Competition
Jury Mention
Live Action Competition Animation Competition Live Action Short National Competition
DDA Spotlight Award
DDA Spotlight Award laureate. DDA Spotlight Award
Shorts New Talents Competition
Best Film Best International Short Best Student Short Animation
First Feature Competition
Best Film Special Mention First Feature Competition Special Jury Prize
Best Short Film
PÖFF Shorts International Competition PÖFF Shorts National Competition
European Children's Film Association Award
European Children's Film Association Award
Best Film Award
Best Film Children's competition Grand Prix Best Film Midnight Shivers Critics Pick First Feature Competition Best Film Award
Current Waves
Current Waves
NEW TALENTS Jury Prize
Best Student Film
Shorts and Animation Competition
Panorama Shorts and Animation Competition Best International Animation Best Animation Short Best Live Action Short Best International Short Best National Short
Best Music Award
Best Music
Rebel with a Cause Award
Best Director Best Rebels Short Rebels with a Cause Rebel with a Cause Award Best rebel with their short award Rebels with a Cause Competition
Best Baltic Film
Baltic Film Competition Best Baltic Film
Ecumenical Jury Award - Special Mention
Ecumenical Jury Award - Special Mention
Best First Feature
First Feature Competition Special Jury Prize
Ecumenical Jury Prize
Best Film Official Selection - Competition Ecumenical Jury Prize
International Film Clubs Award - Special Mention
International Film Clubs Award - Special Mention
International Film Clubs Award
International Film Clubs Award
Tridens Special Award
Tridens Special Award
Best Cinematographer
Best Cinematographer Best Cinematography
Tridens Award
Best Music Best Cinematographer Best Film
Tridens Baltic Film Award - Special Mention
Tridens Baltic Film Award - Special Mention
FIPRESCI Prize - Special Mention
FIPRESCI Prize - Special Mention
Tridens Baltic Film Award
Best Cinematographer Best Film
Estonian Society of Cinematographers Lifetime Achievement Award
Estonian Society of Cinematographers Lifetime Achievement Award
Just Film Audience Award
Just Film Audience Award
Estonian Society of Cinematographers Award
Best Director of Photography of the International Competition Eurasia Best Director of Photography of the Scottish Leader Estonian Feature Film Competition
Just Film Special Mention
Children's Jury Youth Jury
Don Quixote Award - Special Mention
Don Quixote Award - Special Mention
ANOBA Award
ANOBA Award
Sleepwalkers Jury Prize
Baltic Sea Most Student Like Estonian Short Best Animation Best Fiction Best Documentary Best Estonian Short International International Student Film National Student
ANOBA Nomination Award
Best Film ANOBA Nomination Award
Special Mention
Youth Competion Just Film Best international Short Special Mention
Estonian Film Award - Special Mention
Best Film Estonian Film Award - Special Mention
Netpac Award - Special Mention
Netpac Award - Special Mention
Prize of the Postimees Jury
Prize of the Postimees Jury
Baltic Distribution Award
Baltic Distribution Award
Animated Dreams Special Mention
Animated Dreams Special Mention
Sleepwalkers Special Mention
Sleepwalkers Special Mention Baltic Sea Short Film Best Visual Interpretation Best Interpretation Best Cinematography Best Original Concept Best Editing Best Estonian Short National Student
Sleepwalkers Grand Prize
Sleepwalkers Grand Prize Short Film Student Film
Estonian Academy of Arts Animation Student Award
Estonian Academy of Arts Animation Student Award
Animated Dreams Grand Prize "Wooden Wolf"
Animated Dreams Grand Prize "Wooden Wolf"
Animated Dreams Award
Best Abstract Animation Best Story Best Sound Design Best Visuals Best Design Best Young Director Best Student Film Animated Dreams Award
Just Film Award - Special Mention
Children's Jury International Jury Youth Jury
Just Film Award
International Youth Competition Programme Grand Prix Best Children's and Youth film Best Children's Film Best Youth Film Best Character Best Film European Children's Film Association Award Youth Jury Best Film Award Work in Progress
FIPRESCI Prize
Best Film First Feature Competition FIPRESCI Prize
Estonian Film Award
Best Estonian Film Estonian Film Award
Best North American Independent Film
Best North American Independent Film
Main Sponsor's Award
Main Sponsor's Award
Estonian Animated Studios Award
Estonian Animated Studios Award
Audience Award
Best Film Midnight Shivers Audience Award
Estonian Film Critics Award
Estonian Film Critics Award
Lifetime Achievement Award
Lifetime Achievement Award
Netpac Award
Special Jury Prize Best Asian Film Best film Netpac Award
Special Jury Prize
First Feature Competition FICC Jury Prize Special Jury Prize
Grand Prize
Grand Prize Grand Prix for the Best Film Best Actress Best Actor Best Director Best Script Best Film
Don Quixote Award
Don Quixote Award
Jury Prize
Doc@Short Best Actress Best Music Best Actor Best Cinematographer Best Director of Photography Best Feature Film Best Director Best Script Just Film Special Jury Prize
