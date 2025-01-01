Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Kinoafisha
Film festivals
Tallinn Black Nights Film Festival
Nominations
Tallinn Black Nights Film Festival Film Festival Nominations
Best Documentary
Panorama
Critics' Pick
Best Director
Best Film in Critics' Picks Competition
Special Jury Mention
Best Film
Best Production Design
Best Production Design
Best Original Score
Best Original Score
Best Actress
Best Actress
Best Baltic Producer for Co-production
BALTIC COMPETITION
HÕFF Audience Award
Audience Award
The Award for the Best First Feature Film
First Feature Competition
Best Script
Best Script
Official Selection - Competition
Best Director
Baltic Film Competition
Best Director
Critic's Picks Competition
First Feature Competition
Official Selection - Competition
Best Actor Award
Official Selection - Competition
Best Baltic Feature Film Award
Baltic Film Competition
Best Baltic Feature Film Award
Best First Feature Film Award
Best First Feature Film Award
First Feature Competition
Grand Prix for the Best Film
Grand Prix for the Best Film
Official Selection - Competition
Jury Mention
Live Action Competition
Animation Competition
Live Action Short
National Competition
DDA Spotlight Award
DDA Spotlight Award laureate.
DDA Spotlight Award
Shorts New Talents Competition
Best Film
Best International Short
Best Student Short Animation
First Feature Competition
Best Film
Special Mention
First Feature Competition
Special Jury Prize
Best Short Film
PÖFF Shorts International Competition
PÖFF Shorts National Competition
European Children's Film Association Award
European Children's Film Association Award
Best Film Award
Best Film
Children's competition
Grand Prix Best Film
Midnight Shivers
Critics Pick
First Feature Competition
Best Film Award
Current Waves
Current Waves
NEW TALENTS Jury Prize
Best Student Film
Shorts and Animation Competition
Panorama
Shorts and Animation Competition
Best International Animation
Best Animation Short
Best Live Action Short
Best International Short
Best National Short
Best Music Award
Best Music
Rebel with a Cause Award
Best Director
Best Rebels Short
Rebels with a Cause
Rebel with a Cause Award
Best rebel with their short award
Rebels with a Cause Competition
Best Baltic Film
Baltic Film Competition
Best Baltic Film
Ecumenical Jury Award - Special Mention
Ecumenical Jury Award - Special Mention
Best First Feature
First Feature Competition
Special Jury Prize
Ecumenical Jury Prize
Best Film
Official Selection - Competition
Ecumenical Jury Prize
International Film Clubs Award - Special Mention
International Film Clubs Award - Special Mention
International Film Clubs Award
International Film Clubs Award
Tridens Special Award
Tridens Special Award
Best Cinematographer
Best Cinematographer
Best Cinematography
Tridens Award
Best Music
Best Cinematographer
Best Film
Tridens Baltic Film Award - Special Mention
Tridens Baltic Film Award - Special Mention
FIPRESCI Prize - Special Mention
FIPRESCI Prize - Special Mention
Tridens Baltic Film Award
Best Cinematographer
Best Film
Estonian Society of Cinematographers Lifetime Achievement Award
Estonian Society of Cinematographers Lifetime Achievement Award
Just Film Audience Award
Just Film Audience Award
Estonian Society of Cinematographers Award
Best Director of Photography of the International Competition Eurasia
Best Director of Photography of the Scottish Leader Estonian Feature Film Competition
Just Film Special Mention
Children's Jury
Youth Jury
Don Quixote Award - Special Mention
Don Quixote Award - Special Mention
ANOBA Award
ANOBA Award
Sleepwalkers Jury Prize
Baltic Sea
Most Student Like Estonian Short
Best Animation
Best Fiction
Best Documentary
Best Estonian Short
International
International Student Film
National
Student
ANOBA Nomination Award
Best Film
ANOBA Nomination Award
Special Mention
Youth Competion Just Film
Best international Short
Special Mention
Estonian Film Award - Special Mention
Best Film
Estonian Film Award - Special Mention
Netpac Award - Special Mention
Netpac Award - Special Mention
Prize of the Postimees Jury
Prize of the Postimees Jury
Baltic Distribution Award
Baltic Distribution Award
Animated Dreams Special Mention
Animated Dreams Special Mention
Sleepwalkers Special Mention
Sleepwalkers Special Mention
Baltic Sea
Short Film
Best Visual Interpretation
Best Interpretation
Best Cinematography
Best Original Concept
Best Editing
Best Estonian Short
National
Student
Sleepwalkers Grand Prize
Sleepwalkers Grand Prize
Short Film
Student Film
Estonian Academy of Arts Animation Student Award
Estonian Academy of Arts Animation Student Award
Animated Dreams Grand Prize "Wooden Wolf"
Animated Dreams Grand Prize "Wooden Wolf"
Animated Dreams Award
Best Abstract Animation
Best Story
Best Sound Design
Best Visuals
Best Design
Best Young Director
Best Student Film
Animated Dreams Award
Just Film Award - Special Mention
Children's Jury
International Jury
Youth Jury
Just Film Award
International Youth Competition Programme
Grand Prix
Best Children's and Youth film
Best Children's Film
Best Youth Film
Best Character
Best Film
European Children's Film Association Award
Youth Jury Best Film Award
Work in Progress
FIPRESCI Prize
Best Film
First Feature Competition
FIPRESCI Prize
Estonian Film Award
Best Estonian Film
Estonian Film Award
Best North American Independent Film
Best North American Independent Film
Main Sponsor's Award
Main Sponsor's Award
Estonian Animated Studios Award
Estonian Animated Studios Award
Audience Award
Best Film
Midnight Shivers
Audience Award
Estonian Film Critics Award
Estonian Film Critics Award
Lifetime Achievement Award
Lifetime Achievement Award
Netpac Award
Special Jury Prize
Best Asian Film
Best film
Netpac Award
Special Jury Prize
First Feature Competition
FICC Jury Prize
Special Jury Prize
Grand Prize
Grand Prize
Grand Prix for the Best Film
Best Actress
Best Actor
Best Director
Best Script
Best Film
Don Quixote Award
Don Quixote Award
Jury Prize
Doc@Short
Best Actress
Best Music
Best Actor
Best Cinematographer
Best Director of Photography
Best Feature Film
Best Director
Best Script
Just Film
Special Jury Prize
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree