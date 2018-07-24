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Середина 90-х. Trailer
Середина 90-х. Trailer
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Дата публикации: 24 июля 2018
Середина 90-х
– Уморительная, дерзкая и очень душевная история о Лос-Анджелесе 90-х, скейтбордах и детстве без мобильников и интернета, с саундтреком из Pixies, Моррисси и Wu-Tang Clan.
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7.5
Середина 90-х
драма, комедия, 2018, США
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