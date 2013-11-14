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Упакованные - трейлер
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Упакованные. Трейлер

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Дата публикации: 14 ноября 2013
Упакованные – Уж если день не задался, готовься к крупным проблемам. А если разругался с любимой женой, ни в коем случае не садись за руль. Обязательно будут неприятности. Но крутой бизнесмен Сергей Камаев сел за руль и обеспечил проблемы себе, своей жене Марго, ее бывшему любовнику Ивану. И даже Анечке, молодой жене Ивана. Судьба-злодейка распорядилась так, что они все вместе ночью окажутся в одной машине, да еще и в шикарном кабриолете, упакованные в целлофан во весь рост, и их будут преследовать два отвратительных типа на ржавом пикапе. А лесная дорога ночью полна неожиданностей. Комическое и трагическое, любовь и ненависть превращает ночное путешествие героев в захватывающее зрелище.
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4.7 Упакованные
Упакованные приключения, комедия, 2013, Россия
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