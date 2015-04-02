Экипаж
– История опытного пилота Уипа Вайтекера, который чудом избегает крушения самолета, и, совершив аварийную посадку, сохраняет жизни практически всех пассажиров.
Уипа чествуют, как героя, но чем больше появляется подробностей о катастрофе, тем больше вопросов возникает: что же на самом деле произошло на борту.
Зависимость
Новый фильм Роберта Земекиса открывается длительной эротической сценой утреннего пробуждения, где вокруг спящего героя-пилота Вашингтона скачет обнажённая девица, фиксируемая на камеру со всех сторон. Сразу ясно – кино будет отличное! Когда же камера, налюбовавшись девушкой, начинает постепенно отводить ракурс в сторону, приближая в крупный план главного героя, лихо закачивающегося стимулирующими наркотиками после попойки, и вовсе начинает становиться всё интереснее.
Идея совести, честности и трудностей зависимости выдвигается на передний план остро и внезапно. Весьма длительный пролог (который уже после яркого эротического вступления) посвящён жуткой аварии самолёта и отважному пилоту, спасшему огромное количество жизней. Возможно, лучшему пилоту вообще. Однако, страдающему от сильной тяги к алкоголю. К сожалению, «спивающийся талант» - далеко не редкость, как в жизни, так и в кинематографе. Так что развернуться в оригинальность, вытягивая что-нибудь новое у Земекиса не получается.
Зато Дензел Вашингтон старается всеми силами, превосходя обилие своих предыдущих персонажей, играя эмоциями, подрагивающей мимикой, глазами, производя чудеса великолепной актёрской подачи весьма спорного и интересного протагониста, заодно выпрашивая «оскар». Ещё один. Зависимость от алкоголя, которую невозможно перебороть, начинает разрушать жизнь даже такого опытного и талантливого человека, как главный персонаж истории. К деструкции личности Земекис подходит со всех сторон, начиная от развода и потери семьи, заканчивая потерей друзей и полным одиночеством.
Ещё одной ярко выраженной темой фильма является ложь. Враньё окружающим, самообман, всё это окружает главного героя внутри и снаружи. Собрание противоречий и ложных убеждений, кое-как двигающих жизнь, позволяющих выживать благодаря обману. И ведь к финальному накалу страстей можно подходить с очень разной зрительской точки зрения. Кто-то найдёт, подобно герою, единственное спасение и освобождение от алкоголизма в правде, кто-то решит, что лучше было соврать во спасение, ведь так удачно совпали все обстоятельства для кульминационной лжи.
За счет обилия взглядов на ситуации и общей противоречивости, как главного героя, так и множества сцен фильма, режиссёру удаётся добиться и должной динамики, и прекрасного эмоционального напряжения. Сюжет картины, не смотря на сюжетную предсказуемость, и даже очевидность поступков главного героя, выстроены блестяще на визуальном кино-языке, не скатываясь в документальный набор фактов, заседаний и посредственнгого детективного расследования.
Земекис рассказывает историю талантливого пилота-алкоголика под самым увлекательным углом, погружая зрителя целиком в свое произведение. Начинаясь с крушения и авария, и дальше, по хичкоковским законам триллера, только нагнетая напряжение ещё сильнее и ещё крепче. Хотя триллером такой фильм, конечно же, не назовёшь. Но крепкая, насыщенная эмоциями и напряжённая драма удалась просто блестяще.
«Экипаж» мощно возвращает в игровое кино Роберта Земекиса, сделавшего напряжённую драму очень талантливо и кинематографично, во всей красе жёсткого рейтинга R, не идя на цензуру и уступки, а крепко пройдясь по поднятым темам и заставляя Вашингтона играть ещё выразительней, чем раньше. А уж появляющийся на пару эпизодов харизматичный Джон Гудмен, который всегда есть в списке, просто способен украсть весь фильм на себя, запоминаясь в этой картине ещё ярче и круче, чем все остальные персонажи. Блистательный фильм, не оставляющий равнодушным и полностью погружающий вглубь затронутых проблем.
8/10
Вашингтон изменился до неузнаваемости, оочень вошел в роль. У Джона Гудмена вторая волна популярности похоже, ну смешной он, душка. С юмором кстати здесь полный порядок, несмотря на драму, шутки в тему, тонко и весело. Ну и некоторые повороты сюжета порадовали неожиданностью и стебом (ночь перед слушанием, например 😂 ). Снято естессна качественно и красиво (Земекис, одним словом), но... Странный какой то осадок остался. Грустно, зацикленно, нудновато.
Да и теория спорная, если ты грешник по жизни, но в один прекрасный день совершил поступок и спас 100 жизней, то мы тебя все равно распнем за твои грехи, а за спасенных, да что спасенные, это их бог спас, а тебе мы и спасибо не скажем. С другой стороны, если бы закрыли глаза на промили в крови, то он бы и пить тогда не бросил...как то так.. А как бороться с зависимостью так и не решилось, типа бог поможет...испытанием, гхмм.
6,5/10
P.S. Обнаженная девушка в первые 2 минуты фильма просто the best! Тело - мечта.
Надин Веласкес, модель.
8 / 10 ✊
8/10.
Согласен - вне оценок. Великолепно! У нас бы так Гос заказы выполняли.
