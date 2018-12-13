Аквамен
– Артур Карри был сыном работника маяка по имени Том Карри и женщины по имени Атланна. Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была Королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.
Исходя из всего вышесказанного - 8, вполне поставить можно.
И сюжет, и яркая картинка и диалоги тоже хороши)
Dc перестал быть мрачным, эту нишу занял Marvel..
З.ы. советую остаться после титров, вас ждёт сюрприз)😉
Вся нелепость начинается с первых секунд фильма и где-то к середине ленты ты понимаешь, что ждёшь конца.
Все, кто окружали меня в кинозале были максимально возмущены тем, что происходило на экране.
Если честно, выйдя из зала, у меня было ощущение что меня на.....ли. взяли у меня деньги и накормили второсортным каллом!
Уверен, что отзыв не будет опубликован, так как тут явно идёт пиар этого фильма. Но никому не рекомендую идти, смотреть и тратить свое драгоценное время.
Хронометраж фильма
Красивые мужчины.Бесподобно красивые женщины!Красивая картинка,музыка.Потрясающие скульптуры -древняя культура фантастической Атлантиды.Все очень производит впечатление,кто хочет это увидеть!!).Все остальное вторично,и не снижает впечатление.Один из лучших фильмов года.
Только недавно посмотрела фильм "Чудо-женщина", восхищаясь просто гомеровской цельностью главной героини, ее человечностью, храбростью, красотой и отвагой. Отличный образ, не ожидала так скоро увидеть ему конкурента. Новый проект во вселенной DC, снятый австралийским режиссером Джеймсом Ваном, расширяет рамки этой вселенной и без сомнений "Аквамен" можно назвать лучшим проектом студии DC за последнее время.
Подводный мир, показанный в фильме – это какая-то фантастика, и не только по визуальной картинке, локациям, персонажам, костюмам или техническому снаряжению. Какая игра красок, какие образы стихии, какие необычные морские существа. Здорово! Я не запомнила всего разнообразия водных царств с одного раза, но прекрасные королевские чертоги, яркие цвета, блики и всполохи, невесомость, плавно движущиеся фигуры и волосы, игра света и тени, огненные потоки лавы, изумительные подводные лабиринты и скалы, многообразный водный мир Атлантиды, ушедшей на дно, и другие морские царства – всё это какое-то безумие цвета, красоты и гармонии.
Динамика фильма выше всяких похвал, он "под завязку" насыщен экстримом: битвы и приключения, поединки и погони, стихийные бедствия и катастрофы, поиски артефакта и странствия – "Аквамен" ими просто изобилует. Это сплошной экшен – на море и на суше, среди красот подводного мира и зелени островов Сицилии, в песках Сахары и у одинокого маяка, в адской морской впадине и таинственном центре Земли...
Понятно, что герой Джейсона Момоа – Аквамен, рожденный на суше от царицы Атланны (Николь Кидман) и простого смертного, смотрителя маяка, должен осознать свою суть и стать тем, кем он рожден по праву – властителем Атлантиды, Повелителем морских глубин, не зря же он в миру наречен Артуром. Такая ссылка на легендарного короля, столь мощный архетип, и его меч – это прямая ассоциация, где меч – прообраз трезубца, символа власти над семью морями!
Борьба Аквамена со своим сводным братом неизбежна, ведь король атлантов Орм (Патрик Уилсон) мечтает о мировом господстве – объединении всех морей, где нет места людям, они только зло, губители моря и суши. Для такой позиции, как и для личной схватки с Акваменом, Орм имеет свою мотивацию, развитие которой мы видим на протяжении всего блокбастера, и эта история двух братьев, один из которых бастард, стара, как мир.
Как и многие сверхсущества, атлант Артур Карри наделен сверхспособностями. Это не только недюжинная сила, исключительная скорость, гармоничное существование в разных стихиях, но и другие фантастические возможности, которые Аквамен ярко проявит еще во время своей первой схватки с другим антагонистом – Черной Мантой, мстящим за гибель отца. Будущее пока не открыто Артуру, но Аквамен не одинок в своей битве и одиссее, у него тайно и явно будут союзники – подводная воительница, принцесса Мера (Эмбер Хёрд) и царский советник Валко (Уиллем Дефо).
Мы видим, как в фильме "Aquaman" в традиции комикса постепенно вплавляется нечто другое, схожее с мифами, героическое, легендарное и сказочное, которое не требует большого количества слов и пояснений. Отсутствие пафоса, излишних диалогов и ложной политкорректности "Аквамену" только на пользу. Главный герой, выросший на суше, не забивает себе голову своей царской сутью, а шутит и ведет себя, как простые люди, рыбаки, среди которых он вырос и которым сочувствует. Но для него время ещё прейдет, и выбор он осуществит. "Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу".
Кастинг, актерский ансамбль в фильме просто блестящие: Николь Кидман (мать Аквамена и Орма), Уиллем Дефо (советник Валко), Патрик Уилсон (Орм, главный антогонист и сводный брат Акамена), Дольф Лундгрен (король Нереуса) и др. И, конечно же, отлично смотрелся дуэт брутального Аквамена (Джейсон Момоа) и прекрасной воительницы Меры (Эмбер Хёрд).
Хочу отметить замечательную, вдумчивую, кропотливую работу режиссера фильма Джеймса Вана, а также отличную операторскую работу Дона Бёрджесса, ведь одним из главных достоинств "Аквамена" является то, что он прекрасно решен визуально: фильм отошел от мрачности, за которую ранее критиковали вселенную DC, и красоты подводного мира превосходят все ожидания. Общее настроение подкрепляется музыкой композитора Руперта Грегсон-Уильямса, которая незаметно вплетается в наше сознание и эмоционально усиливает визуальные эффекты.
От себя могу сказать, "Аквамен" – идеальный выбор как для семейного просмотра, так и вообще для создания хорошего настроения: буйство красок, мерцающий, фэнтезийный мир и нереальные, фантастические образы Подводного царства помогут создать особое, незабываемое настроение праздника, в чём мы все особенно нуждаемся!
Удачного вам просмотра!
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