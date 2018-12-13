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Аквамен - Трейлер
Киноафиша Трейлеры Аквамен. Трейлер

Аквамен. Трейлер

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Дата публикации: 23 июля 2018
Аквамен – Артур Карри был сыном работника маяка по имени Том Карри и женщины по имени Атланна. Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была Королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.
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poshehonec 13 декабря 2018, 14:09
Оценка
Красивый, динамичный фильм. Сюжет простоват и местами очевиден, но это беда большинства современных фильмов. Главный герой мужественен и харизматичен - девочкам понравится) Пожалел, что не пошёл в 3D, наверное круто...
Исходя из всего вышесказанного - 8, вполне поставить можно.
13 декабря 2018, 14:09 Ответить
Константин Вдовинов 13 декабря 2018, 20:55
Оценка
Это великолепно )
13 декабря 2018, 20:55 Ответить
rafik.ivanov.85 13 декабря 2018, 20:55
Оценка
В полне не плохо, все на хорошем уровне снято , DC реанимирован .
13 декабря 2018, 20:55 Ответить
Карина Григорьева 13 декабря 2018, 21:49
Это нереально бомбический фильм 😍
13 декабря 2018, 21:49 Ответить
Ksenia Ignateva 13 декабря 2018, 22:11
Оценка
Очень крутой фильм!!! На одном дыхании! Получили удовольствие от просмотра)
13 декабря 2018, 22:11 Ответить
blackcat8901 14 декабря 2018, 00:29
Оценка
Прекрасный фильм! Советую идти на 3d.
И сюжет, и яркая картинка и диалоги тоже хороши)
Dc перестал быть мрачным, эту нишу занял Marvel..
З.ы. советую остаться после титров, вас ждёт сюрприз)😉
14 декабря 2018, 00:29 Ответить
Полина Котенькова 14 декабря 2018, 12:17
в ответ на сообщение poshehonec от 13 декабря 2018, 14:09
Оценка
Ужаснейший сюжет, до боли банальный и порою нелепый! Игра актеров, пусть я даже и многих очень уважаю по предыдущим работам - недоработанная и порою выглядит как из под палки.
Вся нелепость начинается с первых секунд фильма и где-то к середине ленты ты понимаешь, что ждёшь конца.
Все, кто окружали меня в кинозале были максимально возмущены тем, что происходило на экране.
Если честно, выйдя из зала, у меня было ощущение что меня на.....ли. взяли у меня деньги и накормили второсортным каллом!
Уверен, что отзыв не будет опубликован, так как тут явно идёт пиар этого фильма. Но никому не рекомендую идти, смотреть и тратить свое драгоценное время.
14 декабря 2018, 12:17 Ответить
Наташа Болотнова 14 декабря 2018, 15:06
будут ли показывать в вашем прокате фильм ?
14 декабря 2018, 15:06 Ответить
Наташа Болотнова 14 декабря 2018, 15:07
будут ли показывать фильм в вашем кинотеатре
14 декабря 2018, 15:07 Ответить
Елена Васянина 14 декабря 2018, 20:20
Оценка
Кино супер 👍 👍,очень понравился))
14 декабря 2018, 20:20 Ответить
Ibragim120989 14 декабря 2018, 20:29
Оценка
Лучший фильм!!! 👍🏻👍🏻👍🏻Готов был после просмотра ещё раз купить билет и зайти снова, жена уставшая была, отказалась...
14 декабря 2018, 20:29 Ответить
Кирилл Алексеевский 15 декабря 2018, 05:18
Оценка
Аквамэн - это - Шедевр 100 из 10, а Джеймс Ван - Спаситель Киновселенной DC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , ждём Сиквел, И Эмбер Хёрд сказала что хочет командный фильм с Мерой и Чудо-Женщиной в Гл ролях, ,было-бы - Супер !!!!! , надеюсь Аквамэн возьмёт Оскара в следующем году !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) :)
15 декабря 2018, 05:18 Ответить
Александр Шибанов 15 декабря 2018, 10:16
Оценка
Вполне приличный фильм. Смотрибельно, но как всегда бред и перебор в концовке фильма.
15 декабря 2018, 10:16 Ответить
Макс Матюхин 15 декабря 2018, 17:23
Оценка
Самый лучший фильм по мотивам комиксов за последние пару лет. Даже мстители и веном нервно курят в сторонке.
Хронометраж фильма
15 декабря 2018, 17:23 Ответить
Ekaterina Averyanova 15 декабря 2018, 17:28
Оценка
Отличный фильм! 👍🏻👍🏻👍🏻
15 декабря 2018, 17:28 Ответить
Анна Кирсанова 15 декабря 2018, 19:28
Оценка
Согласна! Фильм красивый, динамичный, особенно в 3D! Советую посмотреть. Фильм не закончен, скорее всего будет Аквамэн-2
15 декабря 2018, 19:28 Ответить
6755 15 декабря 2018, 21:21
Оценка
Очень красиво, но затянуто и мне было скучно, ожидала большего.
15 декабря 2018, 21:21 Ответить
marieva24 16 декабря 2018, 00:20
Оценка
Нет щазвптывающего сюжета. Скачно
16 декабря 2018, 00:20 Ответить
marieva24 16 декабря 2018, 00:22
Оценка
Картинки красивые и всё, скучно. Через час хотелось уйти с кинотеатра
16 декабря 2018, 00:22 Ответить
Евгений Фёдоров 16 декабря 2018, 00:56
Оценка
Фильм роскошный . Картинка отличная . Снят по мультфильму .
16 декабря 2018, 00:56 Ответить
Кирилл Берсенёв 16 декабря 2018, 15:44
Оценка
Если честно лично мне фильм не зашёл, он даже хуже Чудо-женщины и Лиги справедливости, в аквамене много скучных сцен и диалогов, мне понравилось начало и конец, и есть ляпы, но на них мы закроем глаза, да и фильму можно поставить 7/10 так как это фильм из DC, а так бы я поставил оценку 5/10
16 декабря 2018, 15:44 Ответить
Евгений Белый 16 декабря 2018, 16:40
Оценка
Хорошее кино
16 декабря 2018, 16:40 Ответить
Денис Новиков 16 декабря 2018, 21:41
Оценка
Кроме красивой графики в этом фильме не за что зацепиться, диалоги на уровне GTA:SA в русском варианте, слишком много пафоса и предсказуемый сюжет, одна из худших экранизаций комиксов на данный момент
16 декабря 2018, 21:41 Ответить
Pavel Viazovich 16 декабря 2018, 21:56
Оценка
Хороший фильм для аудитории 6-12 лет. Для более старших .........
16 декабря 2018, 21:56 Ответить
loverealraul7 17 декабря 2018, 00:24
в ответ на сообщение Полина Котенькова от 14 декабря 2018, 12:17
Оценка
Дорогая，не подписывайтесь за всех.П.С. привет фанатам Марвел）
17 декабря 2018, 00:24 Ответить
kulia2003 17 декабря 2018, 12:16
в ответ на сообщение 6755 от 15 декабря 2018, 21:21
Оценка
Мне тоже...
17 декабря 2018, 12:16 Ответить
kulia2003 17 декабря 2018, 12:16
в ответ на сообщение Денис Новиков от 16 декабря 2018, 21:41
Оценка
Согласна
17 декабря 2018, 12:16 Ответить
kulia2003 17 декабря 2018, 12:17
Оценка
Графика впечатлила. Диалоги на уровне игровых консолей.. До ужаса избитый предсказуемый юмор. Сюжет затянут. Мне было скучно..
17 декабря 2018, 12:17 Ответить
Алёна Классен 17 декабря 2018, 15:56
Оценка
Потрясающий фильм!
17 декабря 2018, 15:56 Ответить
Feruzachka_0808 18 декабря 2018, 00:26
Столько отзывов про фильм аквамен, только вопрос а в каком кинотеарте они все его видели?
18 декабря 2018, 00:26 Ответить
Афоня 18 декабря 2018, 01:09
Оценка
Очень красивый фильм, аватара мне напомнил. Момоа конечно бесподобен. После этого фильма Раджеш Кутрапалли уже не скажет, что Аквамен сосёт. =)
18 декабря 2018, 01:09 Ответить
Nadezhda Kuzmina 18 декабря 2018, 11:29
Оценка
Любителям суперменов и русалочки фильм конечно понравится. Я к таким не отношусь и мне было скучновато. Слишком уж много фантаскики.
18 декабря 2018, 11:29 Ответить
Леонид Литвинов 20 декабря 2018, 00:06
в ответ на сообщение Nadezhda Kuzmina от 18 декабря 2018, 11:29
Оценка
А на что ты надеялась?)
20 декабря 2018, 00:06 Ответить
Леонид Литвинов 20 декабря 2018, 00:17
Оценка
Два раза сходил.Не поклонник комиксов.Но это немного другой жанр."Красивая сказка"
Красивые мужчины.Бесподобно красивые женщины!Красивая картинка,музыка.Потрясающие скульптуры -древняя культура фантастической Атлантиды.Все очень производит впечатление,кто хочет это увидеть!!).Все остальное вторично,и не снижает впечатление.Один из лучших фильмов года.
20 декабря 2018, 00:17 Ответить
alfiya7163 20 декабря 2018, 10:43
Оценка
Честно говоря, от фильма я не в восторге...было много рекламы...шума вокруг этого фильма... Еще раз убеждаюсь: чем больше шумихи, тем фильм не оправдывает ожидания... О фильме могу сказать что красивая обертка, а содержание полупустое... Красивая картинка, костюмы, спецэффекты...а сюжет затянут, предсказуем и порой скучноват...после титров авторы дали понять, что будет вторая часть... на которую я точно НЕ ПОЙДУ.
20 декабря 2018, 10:43 Ответить
Иван Евграфов 20 декабря 2018, 18:45
Оценка
Фильм только графикой спасается. А так ничего необычного
20 декабря 2018, 18:45 Ответить
Amirayne 21 декабря 2018, 11:53
Оценка
Я ждала этот фильм больше года, когда увиделатпервые отрывки кадров. И вот после защиты диплома пошла отвлечься от своих пережитых эмоций. Он смог меня увлечь на два часа. Возможно, сюжет не самая сильная сторона данного продукта, но какая киноиндуствия этим не грешит? Фильм хороший. Неплохая игра актеров, красивые спецэффекты. Местами некоторые моменты кажутся нелепыми, когда главные герои бродили по пустыни. Немного смутили "костюмы-роботы", так как не видела связи с подводным миром и ими.
21 декабря 2018, 11:53 Ответить
Татьяна Андриянова 21 декабря 2018, 14:45
Фильм хороший, сюжет не очень, но снят красиво . На разрк посмотреть можно !
21 декабря 2018, 14:45 Ответить
sam-2003 21 декабря 2018, 19:08
Оценка
Фильм отличный, монтаж, графика, актёры - все на высоте, диалоги на четверку, сюжет по себе новый и довольно предсказуей, но во время просмотра мозг отключается и смотреть одно удовольствие. Вердикт - идти в кино, осоточно!) особенно в 3D
21 декабря 2018, 19:08 Ответить
Татьяна Сатарова 23 декабря 2018, 15:21
Оценка
Очень интересный фильм, очень понравился
23 декабря 2018, 15:21 Ответить
Николай Карпунин 26 декабря 2018, 02:16
Оценка
Очень крутой фильм динамичный не скучный)))) диси удивили марвел проигрывает
26 декабря 2018, 02:16 Ответить
Kpuc 26 декабря 2018, 10:33
Оценка
Фильм 6+ , никакого смысла , глупый до жути . Кроме картинки нет ничего .
26 декабря 2018, 10:33 Ответить
Katniss 26 декабря 2018, 14:29
Оценка
Будь тем, кем ты рождён!

Только недавно посмотрела фильм "Чудо-женщина", восхищаясь просто гомеровской цельностью главной героини, ее человечностью, храбростью, красотой и отвагой. Отличный образ, не ожидала так скоро увидеть ему конкурента. Новый проект во вселенной DC, снятый австралийским режиссером Джеймсом Ваном, расширяет рамки этой вселенной и без сомнений "Аквамен" можно назвать лучшим проектом студии DC за последнее время.

Подводный мир, показанный в фильме – это какая-то фантастика, и не только по визуальной картинке, локациям, персонажам, костюмам или техническому снаряжению. Какая игра красок, какие образы стихии, какие необычные морские существа. Здорово! Я не запомнила всего разнообразия водных царств с одного раза, но прекрасные королевские чертоги, яркие цвета, блики и всполохи, невесомость, плавно движущиеся фигуры и волосы, игра света и тени, огненные потоки лавы, изумительные подводные лабиринты и скалы, многообразный водный мир Атлантиды, ушедшей на дно, и другие морские царства – всё это какое-то безумие цвета, красоты и гармонии.

Динамика фильма выше всяких похвал, он "под завязку" насыщен экстримом: битвы и приключения, поединки и погони, стихийные бедствия и катастрофы, поиски артефакта и странствия – "Аквамен" ими просто изобилует. Это сплошной экшен – на море и на суше, среди красот подводного мира и зелени островов Сицилии, в песках Сахары и у одинокого маяка, в адской морской впадине и таинственном центре Земли...

Понятно, что герой Джейсона Момоа – Аквамен, рожденный на суше от царицы Атланны (Николь Кидман) и простого смертного, смотрителя маяка, должен осознать свою суть и стать тем, кем он рожден по праву – властителем Атлантиды, Повелителем морских глубин, не зря же он в миру наречен Артуром. Такая ссылка на легендарного короля, столь мощный архетип, и его меч – это прямая ассоциация, где меч – прообраз трезубца, символа власти над семью морями!

Борьба Аквамена со своим сводным братом неизбежна, ведь король атлантов Орм (Патрик Уилсон) мечтает о мировом господстве – объединении всех морей, где нет места людям, они только зло, губители моря и суши. Для такой позиции, как и для личной схватки с Акваменом, Орм имеет свою мотивацию, развитие которой мы видим на протяжении всего блокбастера, и эта история двух братьев, один из которых бастард, стара, как мир.

Как и многие сверхсущества, атлант Артур Карри наделен сверхспособностями. Это не только недюжинная сила, исключительная скорость, гармоничное существование в разных стихиях, но и другие фантастические возможности, которые Аквамен ярко проявит еще во время своей первой схватки с другим антагонистом – Черной Мантой, мстящим за гибель отца. Будущее пока не открыто Артуру, но Аквамен не одинок в своей битве и одиссее, у него тайно и явно будут союзники – подводная воительница, принцесса Мера (Эмбер Хёрд) и царский советник Валко (Уиллем Дефо).

Мы видим, как в фильме "Aquaman" в традиции комикса постепенно вплавляется нечто другое, схожее с мифами, героическое, легендарное и сказочное, которое не требует большого количества слов и пояснений. Отсутствие пафоса, излишних диалогов и ложной политкорректности "Аквамену" только на пользу. Главный герой, выросший на суше, не забивает себе голову своей царской сутью, а шутит и ведет себя, как простые люди, рыбаки, среди которых он вырос и которым сочувствует. Но для него время ещё прейдет, и выбор он осуществит. "Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу".

Кастинг, актерский ансамбль в фильме просто блестящие: Николь Кидман (мать Аквамена и Орма), Уиллем Дефо (советник Валко), Патрик Уилсон (Орм, главный антогонист и сводный брат Акамена), Дольф Лундгрен (король Нереуса) и др. И, конечно же, отлично смотрелся дуэт брутального Аквамена (Джейсон Момоа) и прекрасной воительницы Меры (Эмбер Хёрд).

Хочу отметить замечательную, вдумчивую, кропотливую работу режиссера фильма Джеймса Вана, а также отличную операторскую работу Дона Бёрджесса, ведь одним из главных достоинств "Аквамена" является то, что он прекрасно решен визуально: фильм отошел от мрачности, за которую ранее критиковали вселенную DC, и красоты подводного мира превосходят все ожидания. Общее настроение подкрепляется музыкой композитора Руперта Грегсон-Уильямса, которая незаметно вплетается в наше сознание и эмоционально усиливает визуальные эффекты.

От себя могу сказать, "Аквамен" – идеальный выбор как для семейного просмотра, так и вообще для создания хорошего настроения: буйство красок, мерцающий, фэнтезийный мир и нереальные, фантастические образы Подводного царства помогут создать особое, незабываемое настроение праздника, в чём мы все особенно нуждаемся!

Удачного вам просмотра!
26 декабря 2018, 14:29 Ответить
mr-kuznetsova 28 декабря 2018, 12:04
Оценка
чушь полнейшая!!! чуть не уснула...
28 декабря 2018, 12:04 Ответить
Sergey Mikshun 31 декабря 2018, 23:01
Оценка
Фильм великолепный! Спецэффекты отличные. Пожалел что не пошёл в аймакс, чтобы заценишь всю красоту фильма. Одна из лучших экранизации DC. По поводу сюжета: это комиксы и здесь все предсказуемо в принципе. Хорошие бьют плохих, добро побеждает зло. Не понимаю людей, которые идут на подобные фильмы, а потом пишут, что это для детей. Так комиксы и так для детей))) подобные фильмы и снимаются для такой аудитории и фанатов супергероев. Единственное за что можно повысить возрастной ценз таких фильмов, так это исключительно за счёт того, как решил снимать режиссёр фильма. Пример: триология о бэтмене К. Нолана.
31 декабря 2018, 23:01 Ответить
b.valentina321 3 января 2019, 01:30
Оценка
Так себе фильм, лучше бы не ходили
3 января 2019, 01:30 Ответить
Алексей Осадчий 4 января 2019, 11:38
Оценка
Оболденный фильм, два раза на него ходил. Лично мне очень понравился))
4 января 2019, 11:38 Ответить
Viktoriya Utenkova 11 января 2019, 16:57
Неужели публика стала такой примитивной. Как это можно смотреть?
11 января 2019, 16:57 Ответить
Petr Kochnev 1 февраля 2019, 17:17
Оценка
Хороший фильм, приятный, легкий и с юмором. Советую всем!
1 февраля 2019, 17:17 Ответить
Alex Makarov 14 февраля 2019, 20:37
Оценка
Фильм смотрели в 4Д ,классный.держит в напряжении (приятном,лёгком ,страстном...,ухххх,мне понрава...,советую...оооочень!!!!Правдв!!!!!Жду на блюрей..)
14 февраля 2019, 20:37 Ответить
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