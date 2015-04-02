Социальная сеть
– В фильме рассказывается история создания одной из самых популярных в Интернете социальных сетей – Facebook. Оглушительный успех этой сети среди пользователей по всему миру навсегда изменил жизнь студентов-однокурсников Гарвардского университета, которые основали ее в 2004 году и за несколько лет стали самыми молодыми мультимиллионерами в США.
Совершенно верно, правда с единственной оговоркой получилось: сценарист сознательно внес больше "драматизма" (читай - "эффекта Голливуда") в происходящее на экране. И это был верный ход, т.к. экранизировать книги нужно не 1 в 1, а адаптируя их под формат и аудиторию. 9/10
Фильма очень ждал, на выходе получили слабое кино.
Я не отношусь к людям, презирающим американский образ жизни и их ценности (скорее всего, я сам их поддерживаю), но фильм явно не тянет
Концовка вялая, весь фильм ждешь чего-то, и не дожидаешься.
Любовная интрига между Марком и Эрикой абсолютно неправдоподобная и не позволяет проникнуться чувствами к героям.
Большинство эмоций липовые.
Сюжет не особо интересен: весь фильм решается, сколько же отсудят у Марка и показывается, как он отставил от бизнеса одного своего дружка и нанял другого. История типична в крупном бизнесе, снята только под волну поулярности Фэйсбука, иной особой ценности не имеет.
Самое большое разочарование года.
Ждём российского фильма про Дурова "ФСБбук"
P.S. «Ты не подонок, ты просто хочешь им казаться»
какая сетевая пирамида?
активы Facebook дают выручку выше чем в промышленном секторе
не пишите о чем не знаете
Главный герой оч хорошо сыграл фанатичного программиста, шлёпанцы и толстовка просто класс)
Ну и конечно,как и всё на планете, происходит из-за женщины,конечно✊
В картине затрагиваются проблемы дружбы,взаимоотношений,социального положения..есть смысл, что большая редкость в последнее время в кино индустрии..
Но честно говоря, больше всего мне понравились..ГРЕБЦЫ - БЛИЗНЕЦЫ!✊ В фильме явно есть на что посмотреть!✊
Кино, в чем-то, можно сравнить с компьютерной программой или, точнее, с процессом её создания. Отчасти из-за темы фильма, отчасти из-за безошибочности и завораживающей четкости режиссуры, отчасти… В общем, есть здесь какая-то загадка, магия… смесь расчета и души, цифр и характеров, безразличия и мечты, жадности и идеи.
Да, в фильме много говорят. Это, пожалуй, самое "разговорчивое" кино из всех когда-либо виденных. Эти разговоры (в совокупности с музыкой) обволакивают и погружают в нирвану. Ты выпадаешь из реальности… Но только на два часа просмотра (+ подумать после). В отличии от, непосредственно, социальных сетей (и прочих подобных тем), в которых многие застряли навсегда.
10/10
точнее Андрея еще никто не выразился о "Сети" так близко к моим ощущениям. )) посему - отдельное спасибо. и замечу саундтрек. все-таки он сногсшибательный и во многом "сделал" кино. не даром было чувство, что завели гипнотизирующую шарманку, и никак не расслабиться в кресле - хочется впитывать.
отличный фильм. а на этику и мораль картин оглядываться не привыкла. )
по крайней мере не злоупотребляю.
если в кино есть та самая энергия - что еще нужно? )
