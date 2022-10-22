Паранормальные явления. Дом призраков
– Теряющий популярность блоггер пытается вернуть подписчиков, решив провести ночной эфир из дома призраков. В этом особняке 19-го века когда-то повесилась одинокая женщина, а позднее были зафиксированы паранормальные явления. Якобы умершая хозяйка собрала тут неупокоенные души, чтобы создать семью, которой у неё никогда не было. Стрим блоггера ради славы превращается в противостояние с потусторонними силами.
Посмотрела бы трейлер, точно не пошла бы!!! Смотрите трейлер, прежде чем идти в кино!!!!
Авторизация по e-mail